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https://1prime.ru/Financial_market/20221128/838975287.html
В Германии ожидают увеличения долговой нагрузки
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в понедельник, что он ожидает увеличения соотношения между долгом и ВВП до 70% после энергетического кризиса, передает Reuters... ПРАЙМ, 28.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в понедельник, что он ожидает увеличения соотношения между долгом и ВВП до 70% после энергетического кризиса, передает Reuters. Однако он сказал, что правительство не будет повышать налоги.
"Германия является страной с максимальным уровнем налогов", — заявил он на форуме, посвященном налогам.