МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в понедельник, что он ожидает увеличения соотношения между долгом и ВВП до 70% после энергетического кризиса, передает Reuters. Однако он сказал, что правительство не будет повышать налоги.

"Германия является страной с максимальным уровнем налогов", — заявил он на форуме, посвященном налогам.