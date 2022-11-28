МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото снизились с более чем недельного максимума на фоне отскока доллара США и доходности казначейских облигаций с сессионных минимумов. Инвесторы будут следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже на этой неделе, в ожидании сигналов относительно дальнейшего направления политики центрального банка. Цены на золото растут на фоне ослабления доллара

Около 15.19 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 1749,54 доллара за унцию. Ранее в понедельник цены поднимались до максимума с 18 ноября. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с понижением на 0,3%, по 1749,10 доллара за унцию.

"Доллар поднимается с минимумов, установленных ранее в понедельник, и на этом фоне драгоценные металлы оказались под давлением", — отметил Дэниел Павилонис, стратег-аналитик RJO Futures.

Индекс доллара совершил отскок после падения до почти 2-недельного минимума ранее в понедельник. Укрепление доллара делает металлы, номинированные в американской валюте, более дорогими для держателей иных валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась с почти 2-месячного минимума.

В центре внимания участников рынка — выступление Джерома Пауэлла, которое состоится в среду на мероприятии, организованном Брукингским институтом. Ожидается, что Пауэлл будет говорить о перспективах экономики США и рынка труда.

В пятницу Министерство труда США опубликует данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за ноябрь. Эти данные могут повлиять на темпы повышения процентной ставки ФРС. Трейдеры ожидают, что ФРС повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании.

"На рынках золота и серебра оценивают вероятность того, что замедление экономики Китая может ограничить спрос на металлы и другие сырьевые товары со стороны потребителей и промышленного сектора", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Между тем спрос на золото и серебро в качестве активов-убежищ в условиях геополитической неопределенности ограничивает потенциал снижения цен", — добавил он.

В ночь на воскресенье произошло столкновение сотен демонстрантов с полицией Шанхая. Акции против жестких антиковидных мер проходят в Китае третий день подряд, распространившись на несколько городов.

Серебро снизилось в цене на 2%, до 21,16 доллара за унцию, платина подорожала на 1,4%, до 994,13 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,8%, до 1837,75 доллара за унцию.