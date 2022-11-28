МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на CBOT в понедельник упали до 3-месячного минимума вслед за сырьевыми и фондовыми рынками, сообщило агентство Reuters. Давление на цены оказывают опасения, связанные с протестами против антиковидных мер в Китае.

Между тем низкие цены на пшеницу из Причерноморья делают пшеницу из США менее конкурентноспособной на мировом рынке. В результате цены упали достаточно сильно для того, чтобы спровоцировать технические продажи, говорят аналитики и трейдеры.

Около 16.11 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались с понижением на 2,6%, по 7,76 1/2 доллара за бушель. Ранее в понедельник котировки опускались до 7,73 1/4 доллара, минимума с 22 августа.

Инвестменеджеры, вероятно, наращивают короткие позиции на фоне столь низких цен на пшеницу. Кроме того, осадки, выпавшие на прошлой неделе в ряде районов Техаса и Оклахомы, могли поспособствовать развитию посевов озимой пшеницы, отметил Терри Райлли, аналитик Futures International.

Кукуруза упала в цене на 0,7%. Тем не менее потенциал снижения цен может быть ограничен, поскольку некоторые трейдеры играют на спрэдах, одновременно покупая фьючерсы на кукурузу и продавая контракты на пшеницу, добавил Райлли.

Фьючерсы на сою подорожали на 0,2%, до 14,38 1/2 доллара за бушель. Цены получили поддержку после того, как Минсельхоз США сообщил о продаже 110 000 тонн сои неизвестным покупателям.