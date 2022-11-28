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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221128/838979700.html
Shell приобретает датскую Nature Energy
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Shell сегодня заявила, что приобретает датского производителя биогаза Nature Energy почти за 2 млрд долларов, чтобы укрепить свой бизнес низкоуглеродных источников энергии на фоне... ПРАЙМ, 28.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Shell сегодня заявила, что приобретает датского производителя биогаза Nature Energy почти за 2 млрд долларов, чтобы укрепить свой бизнес низкоуглеродных источников энергии на фоне растущего интереса к биогазу, пишет Reuters.
В прошлом месяце агентство Reuters сообщало о том, что Shell в числе других компаний присоединилась ко второму раунду конкурса на покупку этой датской компании.
Nature Energy управляет 12 биогазовыми заводами в Дании и одним во Франции и планирует запустить еще несколько таких заводов. В отдельном заявлении компания подтвердила сделку.