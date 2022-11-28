МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Shell сегодня заявила, что приобретает датского производителя биогаза Nature Energy почти за 2 млрд долларов, чтобы укрепить свой бизнес низкоуглеродных источников энергии на фоне растущего интереса к биогазу, пишет Reuters.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщало о том, что Shell в числе других компаний присоединилась ко второму раунду конкурса на покупку этой датской компании.

Nature Energy управляет 12 биогазовыми заводами в Дании и одним во Франции и планирует запустить еще несколько таких заводов. В отдельном заявлении компания подтвердила сделку.