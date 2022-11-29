События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 ноября
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь)
|1,34
|1,35 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|4,8%
|4,3% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|7,3%
|7,4%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|7,3%
|7,5%
|11:10
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,24%
|15:35
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,9%
|-0,2%
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|10,4%
|10,4%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (3кв2022)
|4,56%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2022)
|3,3%
|1,5%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь)
|13,1%
|10,8%
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь)
|102,5
|100
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20221129/838982833.html