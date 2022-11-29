МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь) 1,34 1,35 (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 4,8% 4,3% (факт)
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 7,3% 7,4%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 7,3% 7,5%
11:10 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,24%  
15:35 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,9% -0,2%
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 10,4% 10,4%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (3кв2022) 4,56%  
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,8%  
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2022) 3,3% 1,5%
16:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (сентябрь) 13,1% 10,8%
18:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (ноябрь) 102,5 100
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    