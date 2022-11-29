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https://1prime.ru/Financial_market/20221129/838983281.html
Российский рынок акций растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск прибавлял 0,33% — до 2184,64... ПРАЙМ, 29.11.2022
рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск прибавлял 0,33% — до 2184,64 пункта, индекс РТС — 0,36%, до 1126,48 пункта.