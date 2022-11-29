МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника повышается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск прибавлял 0,33% — до 2184,64 пункта, индекс РТС — 0,36%, до 1126,48 пункта.