МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут. Как сообщает Reuters, ослабление доллара перевешивает давление со стороны жесткой риторики представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.15 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 1755,40 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,8%, по 1753,90 доллара за унцию.

В понедельник цены на золото упали на 1%, продемонстрировав самое сильное однодневное снижение за месяц. Руководители ФРС Джеймс Буллард и Джон Уильямс высказались в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.

Индекс доллара потерял 0,4%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

Хотя ослабление доллара сейчас оказывает поддержку золоту, в ближайшие недели котировки этого металла могут испытать давление на фоне дальнейшего повышения процентной ставки ФРС, полагает Джованни Стауново, аналитик UBS.

Участники рынка будут пристально следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое пройдет в среду на мероприятии, организованном Брукингским институтом. Инвесторы ждут большей ясности относительно дальнейшей политики ФРС.

"Рынок будет отслеживать сигналы о прекращении повышения ставок. Если Пауэлл намекнет, что мы приближаемся к этому, золото получит поддержку. Однако, если Пауэлл выскажется в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, то я полагаю, что котировки могут оказаться под давлением", — добавил Стауново.