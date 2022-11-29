МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Норникель" планирует в первом-втором кварталах следующего года перенаправить поставки с хаба в Роттердаме на новый логистический хаб в Северной Африке, один из рассматриваемых вариантов — марокканский порт Танжер, сообщил директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов. "Норникель" направит средства на реализацию "Серной программы" до 2025 года

По его словам, "Норникель" ранее использовал порт Роттердама для осуществления поставок в Европу, однако обдумывает перенаправить поставки в порты Северной Африки. "Сейчас, начиная с первого или второго квартала следующего года, соответствующий перевалочный хаб у нас изменится на один из портов Северной Африки, перспективно мы рассматриваем порт Танжер" — заявил Насыбуллов, выступая на IV Международном Северном форуме по устойчивому развитию.

В сентябре глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что "Норникель" за семь месяцев 2022 года поставил половину своей продукции на европейский рынок, но готов менять географию поставок, если это потребуется. Кроме того, Насыбуллов в октябре сообщал, что "Норникель" рассматривает возможность создания собственного флота для осуществления экспортных поставок.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%). В прошлом полугодии "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов.

В первом полугодии "Норникель" увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн, а выпуск платины увеличился на 1%, до 321 тысячи унций.