"Норникель" планирует перенаправить поставки на хаб в Северной Африке в 2023 году
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Норникель" планирует в первом-втором кварталах следующего года перенаправить поставки с хаба в Роттердаме на новый логистический хаб в Северной Африке, один из рассматриваемых вариантов — марокканский порт Танжер, сообщил директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.
По его словам, "Норникель" ранее использовал порт Роттердама для осуществления поставок в Европу, однако обдумывает перенаправить поставки в порты Северной Африки. "Сейчас, начиная с первого или второго квартала следующего года, соответствующий перевалочный хаб у нас изменится на один из портов Северной Африки, перспективно мы рассматриваем порт Танжер" — заявил Насыбуллов, выступая на IV Международном Северном форуме по устойчивому развитию.
В сентябре глава компании Владимир Потанин в интервью РБК заявил, что "Норникель" за семь месяцев 2022 года поставил половину своей продукции на европейский рынок, но готов менять географию поставок, если это потребуется. Кроме того, Насыбуллов в октябре сообщал, что "Норникель" рассматривает возможность создания собственного флота для осуществления экспортных поставок.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%). В прошлом полугодии "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов.
В первом полугодии "Норникель" увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн, а выпуск платины увеличился на 1%, до 321 тысячи унций.
https://1prime.ru/Financial_market/20221129/838990689.html