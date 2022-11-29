МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В эти выходные состоится очередное заседание ОПЕК и союзников картеля, в том числе Москвы. Альянсу предстоит принять решение о дальнейших темпах добычи в особенно сложный для мирового рынка нефти период, сообщает Reuters.

Котировки нефти в ноябре снижаются, ключевые рыночные индикаторы указывают на слабость, власти Китая придерживаются политики нулевой терпимости к коронавирусной инфекции, а в Евросоюзе (ЕС) полным ходом идет обсуждение вопроса об ограничении цен на российскую нефть в преддверии вступления в силу новых санкций.

В FGE полагают, что в декабре ОПЕК+ может сократить добычу еще на 2 млн баррелей в день с целью поддержать цены на нефть. "Рынок сигнализирует об избытке предложения", — говорят аналитики FGE. Снижение котировок означает, что "вероятность дальнейшего уменьшения целевого уровня добычи ОПЕК+ весьма высока, так как альянс стремится поддержать цены на нефть", добавляют они.

Текущее ухудшение ситуации на нефтяном рынке может стать оправданием для более существенного сокращения добычи альянса, который, впрочем, может оставить целевой уровень без изменений, предполагает Хелима Крофт, глава стратегического подразделения RBC Capital Markets.

Если цены на нефть Brent нацелятся на падение ниже 80 долларов за баррель, а предложение из России сократится незначительно, ОПЕК+ может снизить добычу на 500 000 баррелей или даже на 1 млн баррелей, считает она.

Если же котировки нефти отскочат вверх, и санкции все-таки скажутся на производстве нефти в России, альянс может оставить целевой уровень добычи без изменений.

"В ходе очередного заседания ОПЕК+ всерьез рассмотрит дополнительное сокращение добычи, особенно если на предстоящей неделе котировки нефти упадут существенно ниже текущих уровней", — считают в Eurasia Group.

"Так или иначе, решение будет зависеть от динамики цен на нефть после заседания альянса, а также от того, как санкции ЕС (в отношении российской нефти) отразятся на рынках", — добавляют аналитики.