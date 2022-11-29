МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России предложил листинговому комитету Московской биржи выявлять признаки компаний-зомби, акции которых обращаются на организованных торгах, сказал на конференции "Комплаенс: основные тренды 2022" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ВсеИнструменты.ру"

"Еще хотел бы сказать, что следует возобновить работу комитета по листингу, в том числе на предмет выявления и оценки эмитентов, бумаги которых обращаются и высоковолатильны, на предмет выявления признаков зомби-компаний", — сказал глава департамента.

Он отметил, что это периодически возникающая проблема не только в РФ, но и на всех рынках, и 10 лет назад было подобное с рядом эмитентов в России, тогда организованные торги удалось "вычистить".

"Риск появления на рынке особенно с большим количеством частных инвесторов "зомби-компаний" и им подобных существует. С одной стороны, необходимо оценивать, что происходит сейчас, с другой стороны, давать сигнал рынку о том, что такого рода деятельность ведется и будет вестись постоянно, чтобы такого рода компании и не появлялись… С ней (проблемой – ред.) надо работать на постоянной основе, привлекая к этой оценке и профучастников в том числе, расширить круг комитетов", — также сказал Лях.

"Однозначного набора параметров, по которым можно отличить компанию-пустышку, не существует. Внешними признаками могут быть как показатели отсутствия экономической деятельности, так и взрывное изменение котировок при обычно околонулевом объеме торгов. Внутренние признаки могут оцениваться при анализе деятельности компании. Но в целом надо смотреть на совокупность этих и иных факторов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Лях также предложил российским биржам и профучастникам поделиться с эмитентами кейсами по коммуникации с частными инвесторами. По его словам, сейчас подобная коммуникация происходит, но она должна стать постоянной, к тому же у эмитентов должна быть сформирована привычка взаимодействовать не только с профсообществом, но и с новыми акционерами-физическими лицами.

"Высокая волатильность в ряде инструментов вызывается информацией, которая публикуется в Telegram-каналах, с другой стороны, отсутствием, может быть, коммуникации самих эмитентов… Периодически я вижу, что эмитенты идут на коммуникацию с частными инвесторами, на конференциях это происходит, либо через организации, например, через организаторов торговли… На уровне биржи я бы предложил разработать и создать, и выпустить best practice для эмитентов относительно коммуникации с клиентами. Теперь их клиенты – их акционеры – это тоже физические лица, которым нужна эта информация, нужна коммуникация", — отметил он.

Ранее в ноябре Московская биржа сообщала, что доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 79,3%.