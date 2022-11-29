МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник выросли на 1% на фоне снижения доллара США и надежд на замедление темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Золото продолжает расти в цене

Около 15.17 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 1755,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,7%, до 1751,60 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,2% против корзины других основных валют. Рост доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

Учитывая, сколько повышений процентных ставок уже было учтено в ценах, инвесторы наконец видят свет в конце тоннеля, если говорить о завершении увеличения стоимости заимствований, отметил Дэвид Мегер из High Ridge Future.

Ранее в этом месяце ФРС 4-й раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов для того, чтобы остудить инфляцию.

Протоколы ноябрьского заседания указали на склонность центрального банка США к более умеренному повышению ставок. Связи с этим трейдеры рассчитывают, что в декабре ставки будут увеличены на 50 базисных пунктов.

Участники рынка будут пристально следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое пройдет в среду на мероприятии, организованном Брукингским институтом. Инвесторы ждут большей ясности относительно дальнейшей политики ФРС.

Цены на золото чувствительны к повышению процентной ставки, поскольку оно увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

"Возможное восстановление доллара и продолжение роста процентных ставок по всему миру означают, что инвесторы, вероятно, будут избегать низкодоходных активов, а также активов, не приносящих гарантированной доходности, таких как золото", — отметил Фавад Разакзада из City Index.

Трейдеры также пристально следят за ситуацией в Китае, являющемся крупнейшим потребителем золота. Между тем власти Китая усилили присутствие полиции на улицах Пекина и Шанхая, чтобы предотвратить новые протесты против антиковидных мер.

Спот-цены на серебро выросли на 2,1%, до 21,36 доллара за унцию, платина подорожала на 1,4%, до 1002,24 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 1,1%, до 1864,01 доллара за унцию.