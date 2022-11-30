МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото выросли во вторник на фоне снижения доллара США и надежд на замедление темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, сообщило агентство Reuters.

Около 19.02 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1751,21 доллара США за унцию. На COMEX фьючерсы на золото закрылись с повышением на 0,5%, по 1748,4 доллара за унцию.

Доллар торговался стабильно, а доходность 10-летних гособлигаций США отступила от внутридневных максимумов.

Учитывая, сколько повышений процентных ставок уже было учтено в ценах, инвесторы наконец видят свет в конце тоннеля, если говорить о завершении увеличения стоимости заимствований, отмечает Дэвид Мегер из High Ridge Future.

Ранее в этом месяце ФРС четвертый раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов для того, чтобы остудить инфляцию.

Рынки фьючерсов оценивают в 63,5% вероятность того, что в декабре процентные ставки ФРС будут повышены на 50 базисных пунктов. Вероятность того, что в феврале процентные ставки будут повышены на такую же величину, оценивается в 88%.

В среду инвесторы будут пристально следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить больше ясности относительно дальнейшей политики центрального банка.

Цены на золото чувствительны к повышению процентной ставки, поскольку оно увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

"Возможное восстановление доллара и продолжение роста процентных ставок по всему миру означают, что инвесторы, вероятно, будут избегать низкодоходных активов, а также активов, не приносящих гарантированной доходности, таких как золото", — говорит Фавад Разакзада из City Index.

Трейдеры также следят за ситуацией в Китае, являющемся крупнейшим потребителем золота. Власти Китая усилили присутствие полиции на улицах Пекина и Шанхая, чтобы предотвратить новые протесты против антиковидных мер.

Спот-цены на серебро выросли на 1,9%, до 21,31 доллара за унцию, платина подорожала на 1,5%, до 1003,50 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,3%, до 1838,91 доллара за унцию.