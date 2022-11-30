МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду утром, свидетельствуют данные торгов. В Китае снижается индекс деловой активности

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,21% — до 3156,5 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2023,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,39%, до 18276 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,92%, до 2455,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7277,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 уменьшается на 0,4% — до 27914,5 пункта.

Рынки реагируют на прекращение протестов против карантинных мер в Китае, продолжая надеяться на смягчение ограничений. В ряде крупнейших городов Китая 24 ноября были ужесточены коронавирусные ограничения, а в воскресенье в центре Пекина несколько сотен человек устроили демонстрацию протеста.

В то же время позже в среду трейдеры ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, надеясь получить подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

"Благодаря более обдуманному подходу к недавним мерам политики "нулевой заболеваемости" китайские акции совершили значительный скачок на этой неделе. Однако этот оптимизм уступает место "ястребиным" размышлениям, поскольку трейдеры ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).