МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,819 млн барр -7,85 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -1,7% -2,6% (факт)
3:00 AUD Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса    
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) -8,1% -6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2022) -3,8% 2,2% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 7,3% 6,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь) 0,7% 0,6% (факт)
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь) 49 47,1 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 49,2 48 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (ноябрь) 48,7 46,7 (факт)
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь) 1,2% -0,6%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1% 0,4%
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,2% 0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 1,2% 0,4%
11:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (ноябрь) 8 тыс 13 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (ноябрь) 5,5% 5,5%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 3,4% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5% 5%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 10,6% 10,4%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1,5%  
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,25%  
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь) 239 тыс 200 тыс
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 2,6% 2,7%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2022) 9% 4,1%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь) -92,22 млрд долл -90,2 млрд долл
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (октябрь) -0,1% -0,2%
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь) 45,2 47
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь) 10,717 млн 10,3 млн
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь) -10,2% -5%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,691 млн барр -2,758 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,887 млн барр  
21:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
14:00 мск /11:00 CET/ RUB X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.11.2022, новые члены Наблюдательного совета, изменения в политике вознаграждения членов Правления и Наблюдательного совета, Амстердам /Нидерланды/)    
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) -9,8% -9,8% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (октябрь) 3,9% 4,1% (прогноз)
  RUB Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета ПАО за 1-9м2022, утверждение бюджета на декабрь 2022 и на 2023, прогнозы по разведке и добыче на 2023)    