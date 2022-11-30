МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Макроэкономические риски спровоцировали беспрецедентную волатильность юаня, и теперь инвесторы считают, что власти Китая могут впервые с 2014 года расширить допустимый диапазон его отклонений от срединного курса, чтобы дать больше свободы рыночным силам, сообщает Reuters.

Сейчас курс юаня может в течение дня может отклоняться от установленного Народным банком Китая не более чем на 2% вверх или вниз.

За те восемь лет, в течение которых действует это правило, юань редко отклонялся от срединного курса более чем на 1%.

В сентябре он вышел из полусонного состояния и стал снижаться под воздействием агрессивного ужесточения политики ФРС, растущего доллара, оттока иностранных капиталов и проблем в экономике, вызванных жесткими карантинными мерами. Это происходило при кажущемся попустительстве центрального банка.

"Мы не исключаем, что в 2023 году Народный банк Китая расширит торговый диапазон юаня против доллара до 3% с 2% с учетом более высокой терпимости банка к усилению волатильности рынка", — сказала аналитик Standard Chartered Bank Бекки Лю.

На пяти из 16 сессий октября юань приближался к нижней границе установленного диапазона.

Подразумеваемая волатильность также резко усилилась.

Подразумеваемая волатильность на один, три и шесть месяцев достигла рекордных максимумов, а более долгосрочная приблизилась к максимумам 2015 года, времени реформирования валютного рынка Китая, когда Пекин девальвировал юань на 2%.

В 2014 году Народный банк Китая расширил допустимый диапазон до 2% с 1%. По словам некоторых участников рынка, это было сделано для того, чтобы юань был включен в корзину резервных валют МВФ, что и произошло в 2016 году.

Источники в Пекине говорили Reuters, что в последние годы обсуждали расширение диапазона, чтобы показать свою приверженность реформированию рынка.

"Если центральный банк захочет расширить торговый диапазон, то это случится ближе к концу 2023 года, когда экономика заметно восстановится и когда разница в процентных ставках с США, возможно, сократится в пользу юаня", — сказал старший экономист Commerzbank Томми Ву.

В Народном банке Китая не ответили на просьбу Reuters прокомментировать ожидания рынка.

В последнем ежеквартальном докладе банка о денежно-кредитной политике сказано, что банк "позволит рынками играть решающую роль в определении обменного курса".

С начала этого года юань снизился против доллара примерно на 11% и, видимо, закончит год самым глубоким падением с 1994 года. Вместе с тем международные инвестиционные компании ожидают его укрепления в следующем году.

Усиление волатильности пары рубль/юань заставило центральный банк в марте расширить ее допустимый диапазон с 5% до 10%.

Большинство аналитиков, считающих расширение диапазона пары доллар/юань возможным, не думают, что это произойдет в ближайшее время.

"Диапазон вряд ли будет расширен, пока не станет ясно, что циклический рост доллара достиг пика, потому что рынок расценит такую меру как сигнал о дальнейшем ослаблении юаня", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тэн.

"Вероятно, Народный банк Китая захочет убедиться в том, что цикл повышения ставок ФРС действительно завершен", — добавил он.