МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на медь в среду не демонстрируют ни понижательного, ни повышательного момента. Настроения на рынке ухудшились после выхода слабых данных Китая, однако снижение доллара США оказало котировкам некоторую поддержку, сообщает Reuters.

Около 04.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,3%, до 8057,5 доллара за тонну. Наиболее активно торгующиеся январские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подешевели на 0,3%, до 64 650 юаней (9056,52 доллара) за тонну.

Согласно данным, опубликованным в среду Национальным бюро статистики Китая, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора в ноябре составил 48,0 пункта против 49,2 в октябре. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что в ноябре производственный PMI Китая составит 49,0.

"Более слабые, чем ожидалось, данные привели к ухудшению настроений, которые ранее были позитивными", — отметил трейдер в Шанхае.

Цены на медь росли в ходе предыдущей сессии на фоне надежд на ослабление карантинных мер в Китае. Ранее власти КНР ввели стимулирующие меры для поддержки строительного сектора.

В J.P. Morgan отмечают, что их базовый сценарий предполагает ослабление карантинных ограничений в Китае весной следующего года. Период до весны следующего года, вероятно, будет сложным, говорят в банке.

Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое пройдет позже в среду. Инвесторы ждут большей ясности относительно дальнейшей политики ФРС.

Индекс доллара отступил от 20-летнего максимума, достигнутого 28 сентября, оказав поддержку котировкам цветных металлов. Ослабление доллара делает цветные металлы менее дорогими для держателей других валют.

Между тем во вторник в Чили завершилась забастовка водителей грузовиков, которая началась на прошлой неделе. Профсоюзы водителей грузовиков подписали соглашение с компаниями и правительством об улучшении условий для работников.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий оставались без изменений, на 2378,5 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,2%, до 2940 долларов за тонну, свинец вырос в цене на 0,3%, до 2140 долларов за тонну, а олово подешевело на 1,7%, до 22 400 долларов за тонну.