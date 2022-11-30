МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в среду растут на фоне ослабления доллара. Инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже в среду, сообщает Reuters.

Около 06.05 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1752,95 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,3%, по 1768,20 доллара за унцию.

Индекс доллара потерял 0,2%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

В 18.30 по Гринвичу Пауэлл выступит на мероприятии, организованном Брукингским институтом. Инвесторы будут следить за сигналами касательно дальнейшего направления политики ФРС. Кроме того, участники рынка ждут отчета ADP по числу рабочих мест в частном секторе США, который будет опубликован в 13.15 по Гринвичу.

Однако в центре внимания участников рынка находится выступление Пауэлла, говорит Эдвард Меир, аналитик ED&F Man Capital Markets.

"Если риторика Пауэлла будет жесткой, доллар получит поддержку, а цены на золото снизятся, вероятно, к уровню 1745 долларов. Однако если тон его выступления будет мягким, тогда котировки золота могут подняться к 1780 долларам", — отметил он.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о небольшом сокращении числа новых случаев коронавируса в стране 29 ноября.

Рынку золота нужно восстановление Китая. При сильной китайской экономике склонность инвесторов к риску усиливается, а спрос на ювелирные изделия — растет, отметил Эдвард Мойя из OANDA. По его словам, золото может получить поддержку, если китайские чиновники в сфере здравоохранения дадут четкий сигнал, что Пекин близок к смягчению политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Спот-цены на серебро снизились на 0,1%, до 21,23 доллара за унцию. Платина торговалась с повышением на 0,5%, по 1007,75 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 1,2%, до 1855,25 доллара за унцию.

Согласно опубликованным в среду данным, снижение активности в производственном секторе Китая в ноябре ускорилось на фоне ослабления мирового спроса, а также ввиду карантинных мер.