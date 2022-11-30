МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal, передает Reuters.

Как в среднем считают 11 аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 19-25 ноября снизились на 2,1 млн баррелей. Десять аналитиков предполагают сокращение запасов, а один — увеличение. Оценки варьируются от —3,5 млн баррелей до +2,3 млн баррелей.

По словам аналитиков, вероятное сокращение коммерческих запасов может быть связано с менее обильной, чем обычно, реализацией стратегических резервов США на отчетной неделе. Власти США начинают сворачивать программу по реализации нефти из стратегических резервов, нацеленную на снижение розничных цен на бензин.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в среду в 15.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, выросли на 500 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —3 млн баррелей до +2,6 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе выросли на 200 000 баррелей. Оценки варьируются от —3,1 млн баррелей до +2,1 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,1 процентного пункта, до 94,0%. Прогнозы варьируются от снижения на 0,6 процентного пункта до повышения на 0,5 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти на отчетной неделе на 7,9 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,9 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 4 млн баррелей, согласно источнику.