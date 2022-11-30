МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую половину торгов среды колеблется в узком диапазоне, теряя порядка 0,1%, следует из данных Московской биржи. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

Индекс Мосбиржи к 12.29 мск терял 0,08% — до 2183,6 пункта, индекс РТС символически рос на 0,1%, до 1129,80 пункта.

В лидерах роста — низколиквидные акции научно-производственной корпорации "Иркут" (+4,19%) и "Объединенной авиастроительной корпорации" (+2,56%), акции Polymetal (+1,47%), ВСМПО-Ависма (+1,49%), "Селигдара" (+1,14%), расписки HeadHunter Group (+1,18%) и акции "Белуги" (+1,15%). В лидерах снижения — акции ММК (-0,9%), "Русснефти" (-1,25%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,84%).

Акции "Яндека" (растут на 1%, до 2006 рублей) спокойно реагируют на новости, связанные с переходом в компанию Алексея Кудрина. Члены Совета Федерации в среду проголосовали за досрочное освобождение Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс". Официальных подтверждений этому не было, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка считает, что индекс будет двигаться в диапазоне 2150-2200 пунктов, а говорить о восстановлении рынка пока рано. Алексей Антонов из "Алор Брокер" констатирует, что амплитуда колебаний индекса Мосбиржи продолжает сокращаться, и очень часто это является предвестником дальнейшего сильного движения. Сегодня поводов для него нет, добавляет он.