МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду растут после выхода данных о замедлении инфляции в еврозоне, следует из данных торгов. Инфляция в еврозоне снизилась по итогам ноября

По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,62% — до 7558,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6717,9 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 14433,45 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября, по предварительной оценке, замедлилась до 10% с 10,6% месяцем ранее, сообщил в среду Евростат. Аналитики ожидали замедления показателя лишь до 10,4%.

Кроме того, трейдеры с оптимизмом отреагировали на закрытие фондовых бирж АТР преимущественно в плюсе. "Европейские акции несколько восстановились благодаря улучшению настроений на китайском рынке после волатильности в начале недели", — сказал агентству Bloomberg глава отдела стратегии и исследований Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).