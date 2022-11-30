МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В среду цены на нефть выросли более чем на 2% на признаках сокращения предложения, ослабления доллара США и ввиду оптимизма по поводу перспектив восстановления спроса в КНР, пишет Reuters.

Около 10.44 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,06 доллара, или 2,48%, до 85,09 доллара за баррель. Наиболее активно торгующиеся февральские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,02%, до 85,95 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,69 доллара, или 2,16%, до 79,89 доллара за баррель.

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), к концу 1-го квартала следующего года добыча нефти в России сократится примерно на 2 млн баррелей в день. Об этом во вторник сообщил глава агентства Фатих Бироль в интервью Reuters.

Рынок получает дополнительную поддержку на фоне оптимистичной оценки перспектив восстановления спроса в Китае.

Ослабление доллара также является позитивным фактором для цен на нефть, поскольку они становятся ниже для держателей иных валют, и спрос на данный энергоноситель укрепляется.

Впрочем, решение ОПЕК+ провести следующее заседание 4 декабря в онлайн-формате, судя по слухам, говорит о слабой вероятности изменения нефтяной политики, сообщил Reuters один из осведомленных источников. Этот фактор ограничивает рост цен на нефть.

"Фундаментальные показатели рынка говорят в пользу дополнительного сокращения добычи (альянса), учитывая неопределенность с эпидемиологической ситуацией в Китае… Если же сокращения не будет, на рынке вновь могут возникнуть стихийные продажи", — считает Стивен Бреннок из PVM.