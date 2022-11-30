МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. HSBC с апреля 2023 года закроет 114 отделений в Великобритании. Об этом британский банк сообщил в среду, продолжив череду подобных заявлений розничных банков королевства, которые сокращают свои сети в попытке снизить расходы, пишет Reuters.

HSBC, как и его конкуренты, такие как Lloyds Banking Group, которые также закрыли отделения в последние месяцы, сослался на изменение поведения клиентов. Они все чаще пользуются банковскими услугами через интернет.

В HSBC уточнили, что банк вложит десятки миллионов британских фунтов в обновление и улучшение оставшихся 327 отделений.