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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221130/839006527.html
HSBC в 2023 году закроет более ста отделений в Великобритании
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HSBC с апреля 2023 года закроет 114 отделений в Великобритании. Об этом британский банк сообщил в среду, продолжив череду подобных заявлений розничных банков королевства, которые... ПРАЙМ, 30.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. HSBC с апреля 2023 года закроет 114 отделений в Великобритании. Об этом британский банк сообщил в среду, продолжив череду подобных заявлений розничных банков королевства, которые сокращают свои сети в попытке снизить расходы, пишет Reuters.
HSBC, как и его конкуренты, такие как Lloyds Banking Group, которые также закрыли отделения в последние месяцы, сослался на изменение поведения клиентов. Они все чаще пользуются банковскими услугами через интернет.
В HSBC уточнили, что банк вложит десятки миллионов британских фунтов в обновление и улучшение оставшихся 327 отделений.