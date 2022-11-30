МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT растут вторую сессию подряд на фоне ослабления доллара. Кроме того, поддержку ценам оказывают надежды на то, что Китай ослабит антиковидные меры. Тем не менее по итогам уходящего месяца пшеница может снизиться в цене из-за возросшей конкуренции со стороны поставщиков из Причерноморья, сообщает Reuters.

Кукуруза и соя также дорожают на оптимизме, что Китай смягчит политику нулевой терпимости к коронавирусу после волны протестов. Ослабление карантинных мер может оказать поддержку спросу на сырьевые товары.

Тем не менее потенциал роста цен ограничен на фоне неоднозначных перспектив уборочной кампании в Южной Америке. Также на рынке ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится позже в среду.

Около 11.00 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,9%, до 7,88 3/4 доллара за бушель. Фьючерсы консолидируются выше 3-месячного минимума 7,73 1/4 доллара, установленного в понедельник, и остаются ниже психологически важной отметки 8 долларов, отмечают трейдеры.

Фьючерсы на сою торгуются с повышением на 0,8%, по 14,71 3/4 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,4%, до 6,72 доллара за бушель.

За истекший период месяца цены на пшеницу упали на 10%, соя прибавила почти 4%, а кукуруза потеряла около 3%.

Доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии в США на отчетной неделе увеличилась на 2 процентных пункта, до 34%. Об этом говорится в последнем за 2022 год отчете Минсельхоза США о ходе полевых работ, опубликованном во вторник. Тем не менее состояние посевов озимой пшеницы оказалось худшим за последние 10 лет.

Между тем ожидания обильного урожая кукурузы и сои в Бразилии ограничивают потенциал роста котировок на CBOT.

На рынке также следят за погодой в Аргентине: на следующей неделе там ожидается жара. Засуха, которая уже сказалась на урожайности пшеницы, подвергает посевы кукурузы и сои стрессу.