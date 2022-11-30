МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь) 49,6  
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2022) 4,6% 6,4%
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2022) -0,3% 1,5%
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Асахи Ногучи    
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь) 49,2 48,9
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,248%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь) 7,2% 5,8%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь) -0,9% -0,3%
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,9% -0,6%
11:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 44,7 45,6
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,5 47
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 49,1 49,1
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,7 46,7
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 47,3 47,3
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,2 46,2
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций 3,26%  
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (октябрь) 6,6% 6,6%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 5,1% 5%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,5% 0,3%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 240 тыс 235 тыс
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,3%  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 6,2%  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь) 0,6% 0,8%
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2022) 0,2%  
16:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
17:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 47,6 47,6
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь) 50  
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь) 50,2 49,8
19:45 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
20:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ — Пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности (с участием первого заместителя Председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой и директора Департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой /сайт ЦБ/)    
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (ноябрь) 50,7  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.11) 568,8 млрд долл (на 18.11)  
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 06.11.2022, в заочной форме, сделки с заинтересованностью)    
  RUB Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 06.11.2022, в заочной форме, о распределении прибыли и выплате див-дов) 85,27 (1П2021) + 130,27 (фин) — див-д 2021  