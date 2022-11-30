События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 декабря
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь)
|49,6
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2022)
|4,6%
|6,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2022)
|-0,3%
|1,5%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Асахи Ногучи
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь)
|49,2
|48,9
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,248%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь)
|7,2%
|5,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь)
|-0,9%
|-0,3%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,9%
|-0,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|44,7
|45,6
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,5
|47
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|49,1
|49,1
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,7
|46,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|47,3
|47,3
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,2
|46,2
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций
|3,26%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (октябрь)
|6,6%
|6,6%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|5,1%
|5%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|240 тыс
|235 тыс
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|6,2%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь)
|0,6%
|0,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2022)
|0,2%
|16:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|47,6
|47,6
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь)
|50
|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
|50,2
|49,8
|19:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|20:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ — Пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности (с участием первого заместителя Председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой и директора Департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой /сайт ЦБ/)
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (ноябрь)
|50,7
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.11)
|568,8 млрд долл (на 18.11)
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
|RUB
|КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 06.11.2022, в заочной форме, сделки с заинтересованностью)
|RUB
|Черкизово Групп — ВОСА (реестр закрыт 06.11.2022, в заочной форме, о распределении прибыли и выплате див-дов)
|85,27 (1П2021) + 130,27 (фин) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20221130/839008218.html