МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Канадский доллар вырос против доллара США в среду, вернув почти все позиции, утраченные во вторник, так как надежды на скорое открытие Китая подтолкнули вверх цены на сырьевые товары, сообщило агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть повысились на 3,8%, до 81,14 доллара за баррель на признаках сокращения предложения и оптимизма в отношении восстановления спроса в Китае.

В городе Гуанчжоу власти смягчили ограничения в нескольких районах в попытке реализовать правила, о которых власти объявили в этом месяце, чтобы ослабить нагрузку со стороны политики нулевой терпимости к Сovid-19.

Мировые фондовые индексы выросли на надеждах на то, что инфляция достигла максимума, и приближается открытие экономики Китая. Между тем, доллар США сдал позиции против корзины из основных валют перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое состоится позднее в среду.

Пара доллар США/канадский доллар упала на 0,6%, до 1,3502 после того, как она торговалась в диапазоне 1,3497-1,3503.

Что касается других валют Большой десятки, то норвежская крона продемонстрировала наиболее сильный рост. Норвегия также является одним из крупных производителей нефти.

Во вторник канадский доллар достиг самого низкого уровня почти за 4 недели, при этом пара доллар США/канадский доллар выросла до 1,3645. По словам аналитиков, этот рост, вероятно, был вызван транзакциями, несмотря на данные, которые показали, что экономика Канады в 3-м квартале выросла сильнее прогнозов.

Доходность канадских гособлигаций в среду в целом повысилась вслед за доходность облигаций США.

Доходность 10-летних облигаций Канады достигла самого высокого уровня более чем за неделю на 3,067%, но затем снизилась до 3,043%, что на 4,7 пунктов выше, чем днем ранее.