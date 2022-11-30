БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ ДО 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА ОГРАНИЧЕНИЕ НА БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20221130/839010611.html
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БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ ДО 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА ОГРАНИЧЕНИЕ НА БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20221130/839010611.html
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