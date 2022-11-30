МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото утратили часть завоеванных ранее в среду позиций из-за повышения доходности гособлигаций США в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Однако ослабление доллара США может способствовать тому, что котировки золота продемонстрируют самый сильный месячный рост с мая 2021 года. Золото растет в цене на фоне ослабления доллара

Около 15.16 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,1%, по 1751,86 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии спот-цены на золото выросли на 0,9%. Фьючерсы на золото прибавили 0,7%, до 1760,70 доллара.

По итогам ноября цены на золото могут вырасти на 7,3%. До этого они снижались по итогам семи месяцев подряд.

По словам Райана Маккея из TD Securities, доллар снижается, а на рынке ожидают повышения процентных ставок ФРС лишь на 50 базисных пунктов по итогам следующего заседания.

Тем не менее "рынок золота весьма уязвим к жесткой риторике ФРС. Не думаю, что мы наблюдаем новый бычий тренд или же что-то подобное на рынке золота", добавил он.

Доходность гособлигаций США повысилась на данных, свидетельствующих о более сильном, чем ожидалось, росте крупнейшей экономики мира в 3-м квартале 2022 года. Рост доходности негативно отразился на привлекательности золота, не приносящего процентного дохода.

Однако динамика доллара ограничила пространство для падения котировок золота. Доллар снизился на 0,3% против корзины других основных валют и может продемонстрировать самое сильное месячное падение более чем за десять лет.

В центре внимания находится выступление главы ФРС Пауэлла, которое начнется в 18.30 по Гринвичу. Вероятно, он прояснит намерения центрального банка в преддверии декабрьского заседания.

"Котировки золота могут столкнуться с сильным сопротивлением на 1800 долларов, но, если Пауэлл поумерит жесткую риторику, то цены на золото могут вырасти до 1825 долларов", — считает Эдвард Мойя из OANDA.

Серебро на рынке спот выросло на 1,4%, до 21,56 доллара за унцию, и может продемонстрировать самое сильное повышение по итогам месяца с декабря 2020 года.

Платина прибавила 2,1%, до 1022,86 доллара, нацеливаясь на максимальный месячный рост с февраля 2021 года.

Палладий повысился на 1,2%, до 1855,50 доллара. Ранее в ходе сессии котировки достигали 1933,04 доллара. С начала месяца цены на палладий выросли на 1,4%.