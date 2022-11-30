МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет приблизительно на 1%, рынки ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) США смягчения монетарной политики, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Золото продолжает расти в цене

По состоянию на 20.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19 долларов, или на 1,09%, до 1 767,4 доллара за тройскую унцию. С начала месяца желтый металл показывает рост приблизительно на 8%. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2% — до 21,823 доллара за унцию. С начала месяца показатель растет на 14%.

Ранее в среду минторг США опубликовал статистику по ВВП США. Оценка роста показателя в третьем квартале была улучшена сразу до 2,9% с 2,6% в пересчете на год, в то время как аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки лишь до 2,7%. Помимо этого, число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 127 тысяч, в то время как ожидался рост на 200 тысяч.

Вечером в среду глава ФРС США Джером Пауэлл выступит с экономическими прогнозами, комментариями по инфляции и рынку труда. Инвесторы надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. По данным CME Group, 69,9% экспертов прогнозируют замедление темпов повышения учетной ставки ФРС в декабре — до 50 базисных пунктов (4,25-4,5%) после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) с начала месяца опускается почти на 8% — в начале ноября он составлял приблизительно 111,5 пункта, но сейчас снизился до приблизительно 107 пунктов. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

"Трейдеры и инвесторы будут следить за тем, совершит ли Пауэлл поворот от "ястребиной" к немного более "голубиной" позиции ФРС США, учитывая то, что недавние экономические данные из страны намекают на то, что инфляция, возможно, прошла свой пик", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff).