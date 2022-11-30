МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре резко вырос, так как экспорт сократился на фоне замедления мирового спроса и укрепления доллара, пишет Reuters.

Дефицит внешней торговли товарами в октябре подскочил на 7,7% и составил 99,0 млрд долларов. Экспорт товаров упал на 2,6%, до 173,7 млрд долларов. Об этом в среду сообщило Министерство торговли страны.

Сократился экспорт промышленных материалов и товаров, которые включают сырую нефть. Экспорт потребительских товаров упал, но поставки продуктов питания и автомобилей и запчастей к ним выросли. Агрессивное повышение процентных ставок ФРС, нацеленное на укрощение инфляции, способствовало росту доллара, что делает американское товары более дорогими на международном рынке.

Импорт товаров вырос на 0,9%, до 272,7 млрд долларов. Сокращение торгового дефицита было одним из основных драйверов роста экономики в 3-м квартале. Резкое увеличение дефицита в октябре указывает на то, что торговля может стать тормозом для ВВП в этом квартале.

Министерство торговли также сообщило, что товарно-материальные запасы в оптовой торговле в октябре увеличились на 0,8% после роста на 0,6% в сентябре. Запасы в розничной торговле упали на 0,2% после снижения на 0,1% в сентябре. Запасы автомобилей увеличились на 0,4%.

Без учета автомобилей запасы в розничной торговле в октябре сократились на 0,4% после падения на 0,9% в сентябре. Этот компонент используется при расчете данных по ВВП. В 3-м квартале запасы сделали негативный вклад в ВВП.