МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Группа британских интернет-издателей в среду подала иск к Google, утверждая, что американская фирма и ее материнская компания Alphabet злоупотребляли своим доминирующим положением в сегменте онлайн-рекламы, лишая их выручки, сообщило агентство Reuters.

Коллективный иск был подан в Апелляционный суд по антимонопольным вопросам от имени 130 000 бизнесов, которые управляют примерно 1,75 млн веб-сайтов и приложений. Об этом в заявлении сообщили юридические фирмы Humphries Kerstetter и Geradin Partners.

Google в электронном заявлении не восприняла данный иск всерьез.

"Google конструктивно сотрудничает с издателями по всей Европе: наши рекламные инструменты и рекламные инструменты многих наших конкурентов по рекламно-технологическому сектору помогают миллионам веб-сайтов и приложений финансировать их контент и обеспечивают бизнесам всех размеров возможность эффективно привлекать новых клиентов. Эти услуги применяются и развиваются в партнерстве с теми же издателями. Данный иск надуман и беспочвенен", — заявил представитель компании.

В последнее время регуляторы Британии, ЕС и США проводят проверки на рынке онлайн-рекламы, а штраф в размере 150 млн евро, наложенный на Google французским антимонопольным органом, ранее в этом году был оставлен без изменений.

Партнер Humphries Kerstetter Тоби Старр, который является организатором иска, подчеркнул, что сейчас рекламная деятельность Google проверяется в рамках многочисленных расследований.

"Однако ни одно из этих регуляторных действий не сделает ничего, чтобы компенсировать ущерб британским владельцам тысяч вебсайтов и мобильных приложений, которые из-за методов работы Google лишились миллиардной рекламной выручки", — отметил он.

"Единственный способ возместить эти потери — коллективный антимонопольный иск", — добавил Старр.

Данное разбирательство идет параллельно с иском ЕС, который, предположительно, будет подан в Нидерландах в следующем году, напомнили юридические фирмы.

По их словам, экономический анализ, проведенный специально для иска, указывает на то, что действия Google могли сократить рекламную выручку некоторых фирм на величину до 40%, а суммарный убыток для бизнесов с 2014 года до настоящего времени оценивается в сумму до 13,6 млрд фунтов (16,33 млрд долларов).