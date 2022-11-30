МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в декабре роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль непоколебим

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут в декабре на 5,04%, до 2255,83 пункта, и на 4,14%, до 1171,67 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent вырастет на 4,9 доллара, до 91,58 доллара за баррель, курс евро на форексе слабо изменится к доллару, стоимость золота — около 1768 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,68% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 1,76 рубля, до 62,75 рубля, евро — на 2,25 рубля, до 65,33 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Фокус мировых рынков переключается с темы высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики основными Центробанками на обстановку в Китае. Вспышки заболеваемости до рекордных значений и введение жестких карантинных ограничений являются основными поводами для беспокойств. Что особенно негативно, это происходит в то время, когда поток иностранного капитала в Китай усилился на фоне слухов о возможной либерализации финансового рынка КНР", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

По его мнению, позитивом для рынков является снижение цен на большинство активов товарно-сырьевых рынков в октябре и ноябре, которое может привести к дальнейшему снижению инфляции от пиковых значений последних месяцев. Если этот тренд подтвердится по основным экономикам, то он станет ключевым фактором реализации рождественского "ралли" на мировом рынке.

А Георгий Ващенко из Freedom Finance Global считает, что заседание ОПЕК, а также похолодание могут привести к росту котировок нефти: в конце года баррель Brent будет торговаться в диапазоне 90–100 долларов, ближе к верхней границе.

Если ОПЕК+ на встрече 4 декабря объявит о дополнительном сокращении добычи, то нефтяные котировки могут существенно вырасти, также полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Рост нефтяных цен может вызвать и принятие ценового потолка на российскую нефть (5 декабря), если в результате существенно усилятся опасения сокращения российских поставок. Более того, в декабре, вероятно, улучшится эпидемиологическая ситуация в Китае, что снизит опасения более низкого спроса на черное золото. На стороне нефти может сыграть и фактор ослабления доллара, если риторика на заседании ФРС будет более мягкой. На этом фоне у фьючерсов Brent есть потенциал превысить 87 долларов за баррель в ближайший месяц", — рассуждает он.

В частности, в середине месяца (13-14 декабря) состоится очередное заседание ФРС, а за день до него будут опубликованы данные по потребительской инфляции в стране за ноябрь, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Если американский регулятор замедлит темпы повышения процентных ставок с 75 до 50 пунктов и даст не слишком жесткий сигнал на ближайшие месяцы, рисковые активы могут показать новогоднее ралли, добавляет она. ЕЦБ проведет заседание 15 декабря, также указывает Кожухова.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что Федрезерв США повысит ставку на 50 б.п.. "Но самое интересное: что ФРС намерен делать в будущем?", — спрашивает он.

"Цены на золото в случае смягчения тона ФРС наверняка предпримут попытку закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию, при этом сигнал в пользу развития среднесрочного роста поступит при стабилизации выше сопротивления 1810 долларов за тройскую унцию", — прогнозирует Кожухова.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Для Ващенко базовым сценарием является возобновление роста, однако, низкими темпами. Целью может стать диапазон 2300–2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Если рынок прибавит за месяц от 5 до 10%, то это удовлетворит инвесторов, добавляет он.

Экспортные ограничения негативно скажутся и на российском рынке акций, но в целом у индекса Мосбиржи остается потенциал превысить 2200 пунктов, особенно, если на глобальном рынке все же состоится "рождественское ралли", полагает Григорьев.

Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций" считает, что в декабре рынок может попытаться изобразить небольшое ралли и пройти-таки планку 2250 пунктов вверх. Еще одним фактором в пользу роста рынка в декабре служат дивиденды. Выплаты акционерам от нефтяных компаний могут быть реинвестированы в рынок, и, учитывая очень низкую ликвидность рынка в последние месяцы, приход свежих денег кратно превзойдет дневные обороты, а это драйвер роста цен акций, отмечает эксперт.

Впрочем, Головинов ожидает продолжения снижения индекса Мосбиржи в декабре: по его прогнозу индикатор будет находиться на уровне 2050-2100 пунктов.

РУБЛЬ БУДЕТ В ЗОНЕ РИСКА

Григорьев считает, что восстанавливающийся импорт и постепенно снижающийся экспорт располагают к ослаблению рубля в долгосрочной перспективе. Для его динамики в декабре принципиально важными, по мнению эксперта, будут параметры ценового потолка на поставки российской нефти. Российский рынок акций снизился в среду

"Если на фоне новых ограничений поступления от российского экспорта существенно сократятся, в ближайший месяц курс доллара может превысить 62 рубля. Риски дальнейшего ослабления рубля могут быть связаны с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила, но, судя по всему, они не будут возобновлены в текущем году", — поясняет эксперт.

По оценкам Головинова, декабрь будет, скорее, месяцем ослабления рубля, однако вряд ли ощутимого. Ценообразование на отечественном валютном рынке диктуется "широтой" сальдо торгового баланса, а также локальной активностью физических лиц (например, реакция на обострение геополитической напряженности).

"На первый параметр, мы считаем, будет влиять введение "потолка" цен на отечественную нефть, а также конъюнктура на рынке нефти. В базовом сценарии мы предполагаем, что Россия потеряет небольшой объем экспортной выручки при введении "потолка", что может вывести курс доллара к отметке 63,5 рубля. Цены на нефть также, скорее, останутся под давлением на фоне неопределенности ситуации с COVID-19 в Китае. При этом заметных изменений в импортных поставках в РФ мы не ожидаем", — поясняет он.

Эксперт считает, что второй параметр, в базовом сценарии, скорее останется неизменным — явных драйверов для активизации физических лиц не прослеживается.

"Впрочем, имеются и поддерживающие факторы для рубля. Это заявления ОПЕК о продолжении сокращения добычи нефти, что параллельно будет поддерживать дороговизну сырья. Во-вторых, это налоговые выплаты экспортерами в конце месяца, которые поддерживают рубль от падения. В-третьих, это сезонный рост аппетита к риску у инвесторов на фоне приближения новогодних праздников", — дополнил он.

На рубль также может оказать влияние изменение ставки ЦБ. Ващенко не исключает небольшое снижение ставки, 0,25–0,5%, но до публикации статистики за ноябрь нет надежных прогнозов.

"Декабрь, вероятно, будет ознаменован некоторым сокращением экспорта российской нефти в связи со вступлением в силу эмбарго Европейского союза. При этом заметное расширение спредов российских поставок к эталонным сортам маловероятно. Тем временем, поставки нефтепродуктов будут оставаться на высоком уровне, что позволит в целом сохранить объем валютных поступлений", — отмечает Вайсберг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Рост стоимости нефти, который ожидает Ващенко, будет стимулировать спрос на акции, прежде всего, нефтегазового сектора.

"Также не исключен рост котировок банков. В фокусе мало значимых корпоративных событий, которые еще будут отыгрываться. От собрания акционеров "Лукойла", которое рассмотрит вопрос выплаты дивидендов, не ожидается неприятных сюрпризов. Реестры на получение дивидендов закроют "Лукойл", "Фосагро", "Газпром нефть", — говорит он.

Зельцер обращает внимание, что Сбербанк возобновил публикацию финрезультатов, и если подтвердится положительная тенденция октября по чистой прибыли, то весь финансовый сектор приободрится, а за ним и широкий рынок двинется вверх.

Уже в декабре при этом реестры по дивидендам за девять месяцев 2022 года закроют "Лукойл", "Газпром нефть", "Фосагро" и "Инарктика". С дивидендами до начала 2023 года продолжат торговаться акции "Роснефти" и "Татнефти", что может повышать их инвестиционную привлекательность, напоминает Кожухова.

"В текущих реалиях довольно сложно давать рекомендации, однако из наиболее ликвидных бумаг российских компаний, мы отдаём предпочтение Сберу, "Полюсу", МТС. Акции Сбербанка в списке наших фаворитов на фоне ожидания сильной отчётности за ноябрь, которая будет опубликована в начале следующего месяца. Кроме этого, рассчитываем, что банк сможет вернуться к дивидендным выплатам в 2023 году", — говорит Головинов.

"Несмотря на все введённые санкции против экспорта золота из России, бумаги "Полюса" остаются сильно недооценёнными. Высокая рентабельность бизнеса компании позволяет ей зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом. Учитывая наличие экспортной лицензии и высокого спроса на физическое золото во всём мире, стоит ожидать хороших результатов компании по итогам 2022 года. Также считаем бизнес МТС сильным и ждем, что компания в дальнейшем представит дивполитику и останется привлекательной дивидендной историей", — добавляет он.