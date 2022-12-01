МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Доллар США упал в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может умерить темпы повышения процентных ставок "уже в декабре", сообщает Reuters.

Пауэлл предупредил, что борьба с инфляцией еще далека от завершения, и что важные вопросы остаются без ответа, включая то, насколько высоко необходимо повысить ставку в конечном итоге и на какой срок.

Индекс доллара упал на 0,40% против уровня закрытия вторника, до 106,41.

Пара евро/доллар выросла на 0,32%, до 1,0364, а пара доллар США/японская иена упала на 0,17%, до 138,43.

Ранее в среду американская валюта упала после того, как отчет ADP указал на рост числа рабочих мест в частном секторе в ноябре, который оказался намного слабее прогнозов. Это говорит о снижении спроса на рабочую силу на фоне высоких процентных ставок.

Другие данные также показали, что число вакансий в октябре сократилось.