МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут на фоне возможных ослаблений коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Reuters: экономика Китая оказалась в опасности

По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,69%, до 3173,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,34%, до 2045,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,46%, до 18868 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,21%, до 2477,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 7349,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,13%, до 28284,5 пункта.

Позитивной динамике четверга способствует возможное ослабление ковидных ограничений в Китае. Так, в среду вице-премьер Сунь Чуньлань (Sun Chunlan), возглавляющая китайскую кампанию по борьбе с коронавирусом, заявила в Национальной комиссии по здравоохранению, что борьба с пандемией выходит на новый этап, в то время как все больше людей вакцинируются и накапливается опыт в профилактике ковида, а штамм омикрон, в свою очередь, становится менее патогенным.

Кроме того, во время своей речи Сунь Чуньлань ни разу не упомянула политику "нулевой заболеваемости", что также дало надежды на возможное облегчение ситуации с ограничительными мерами в стране.

"Очевидно, что власти создают условия для смягчения коронавирусных мер… Цены на акции получат толчок к росту, поскольку Китай присоединится к остальному миру, живущему с ковидом", — приводит агентство Франс Пресс слова главы исследовательского отдела в Азии United First Partners Джастина Тэна (Justin Tang).