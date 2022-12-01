МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Валюты Австралии и Новой Зеландии в пятницу достигли максимумов за несколько месяцев, поскольку ожидания менее агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США вызвали снижение доходности американских казначейских облигаций и ослабление доллара США, пишет Reuters.

Австралийский доллар достиг трехмесячного максимума 0,6814 доллара США. На предыдущих торгах он подскочил на 1,5%, до максимума ноября 0,6797, что открыло австралийскому доллару путь к сентябрьскому максимуму 0,6915 и скользящей средней за 200 дней, расположенной на 0,6926.

Новозеландский доллар поднялся до четырехмесячного максимума 0,6322 доллара США после роста почти на 1,6% в ходе предыдущих торгов. Он преодолел скользящую среднюю за 200 дней на отметке 0,6289 и теперь нацелен на максимум августа 0,6468.

Обе валюты приобрели импульс к росту после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что в будущем повышения процентных ставок в США, вероятно, будут производиться более медленным темпом. Правда, при этом он подчеркнул, что борьба против инфляции еще далека от завершения.

Котировки рынка фьючерсов теперь предполагают более низкий пиковый уровень процентной ставки в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и более значительное понижение процентных ставок в конце 2023 года, что отразилось на местных рынках, уже и без того воодушевленных неожиданным ослаблением инфляции в Австралии.

Хотя инвесторы по-прежнему ожидают, что на следующей неделе Резервный банк Австралии поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 3,10%, он понизили оценку вероятного пика ставок до 3,60%, тогда как неделю назад ожидали, что ставки достигнут 3,85%, а в сентябре прогнозировали их повышение до 4,31%.

Доходность трехлетних гособлигаций Австралии достигла минимума с августа на отметке 3,065%. С начала недели она снизилась уже на 20 базисных пунктов.

Резервный банк Новой Зеландии продолжает занимать жесткую позицию. Острый дефицит предложения на новозеландском рынке труда вынуждает работодателей повышать оплату, что подстегивает рост цен.

В РБНЗ прогнозируют повышение процентных ставок еще на 125 базисных пунктов по 5,5%, тогда как рынки ожидают, что ставки будут подняты до 5,36%.

Рынок облигаций по-прежнему сигнализирует о рецессии в следующем году. Доходность 10-летних гособлигаций Новой Зеландии на 48 базисных пунктов ниже доходности двухлетних бумаг.