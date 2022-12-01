МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар США в четверг упал до трехмесячного минимума против японской иены. Как сообщает агентство Reuters, в центре внимания трейдеров оставались комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который накануне заявил, что центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок уже в декабре.

Выступая в среду в Брукингском институте в Вашингтоне, Пауэлл сказал, что "замедление ставок сейчас — хороший способ сбалансировать риски", но при этом добавил, что обеспечение контроля над инфляцией "потребует удержания ключевой ставки на ограничительном уровне в течение некоторого времени".

На момент написания статьи пара доллар США/японская иена торговалась с понижением на 0,98%, по 136,755. В ходе торгов она опускалась на 1,2%, до 136,50, что является самым низким уровнем с 26 августа. Пара доллар США/японская иена крайне восприимчива к изменениям в доходности долгосрочных американских облигаций.

После выступления Пауэлла доходность 10-летних казначейских бумаг США упала до почти 2-месячного минимума 3,6%. На момент написания статьи на торгах в Токио их доходность составляла 3,6275%.

"Очевидно, что выступление оказалось менее воинственным, чем многие опасались, — говорит Родриго Катрил, старший валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — Тон задает иена, и в этом есть смысл, если посмотреть на очень большое изменение долгосрочной доходности в США".

При этом Катрил называет реакцию рынка "немного неожиданной".

"Председатель ФРС просто подтвердил преобладавшие последнее время ожидания менее значительного повышения процентных ставок на следующей неделе, — отмечает он. — Он также в очередной раз подчеркнул, что ужесточение еще не завершено и что следует ожидать повышения ставки до гораздо более высокого конечного уровня".

Рынки теперь оценивают в 91% вероятность того, что на заседании 13-14 декабря ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, тогда как вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов оценивается в 9%. По оценкам рынков, пика ставка достигнет в мае на уровне ниже 5%.

В ноябре пара доллар США/японская иена упала на 7,15%, показав худший месячный результат за 14 лет на фоне ожидания инвесторами разворота в политике ФРС.

Индекс, отражающий динамику американской валюты против корзины из шести других основных валют, включая иену и евро, продолжил снижаться после падения более чем на 1% в среду. В четверг он потерял еще 0,09%, опустившись до 105,69. За ноябрь индекс доллара упал на 5,2%, продемонстрировав самое резкое снижение с сентября 2010 года.

Пара евро/доллар США выросла на 0,21%, до 1,04325, вновь нацелившись на 5-месячный максимум 1,0497, достигнутый в начале текущей недели.

Пара растет, несмотря на выход в среду отчета по инфляции в еврозоне, показавшего гораздо более значительное, чем ожидалось, замедление роста цен в ноябре и укрепившего надежды на то, что инфляция уже прошла пик. Такое развитие событий является аргументом в пользу замедления темпа ужесточения политики Европейского центрального банка и потенциальным сдерживающим фактором для евро.

Пара британский фунт/доллар США поднялась на 0,23%, до 1,2086, еще немного приблизившись к достигнутому на прошлой неделе трехмесячному максимуму 1,2153.

Чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии также укрепились. Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,15%, по 0,6799, ранее достигнув максимума с 13 сентября 0,68155. Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,37%, по 0,6320, после того как впервые с 17 августа понялась до 0,6325.

Эти пары также получили поддержку со стороны признаков ослабления карантинных мер в Китае.

В среду в крупных городах Гуанчжоу и Чунцин было объявлено об ослаблении ограничений, а власти Чжэнчжоу, где расположено собирающее айфоны предприятие и где прошли демонстрации против локдаунов, сообщили об "упорядоченном" возобновлении деловой активности.

Биткоин торговался недалеко от достигнутого в среду двухнедельного максимума 17 223 доллара, в районе 17 133 доллара, а эфир — около 1 283 доллара, недалеко от пика почти за три недели 1 310 доллара.