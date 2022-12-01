МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга растет на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,66% — до 2188,88 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1131,21 пункта.

Малоликвидные акции "Камаза" растут на 1,4% на новостях об ожидаемом росте чистой прибыли по МСФО в этом году. Кроме того, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщил, что компания планирует сформировать "легковой дивизион", правда, не уточнив подробностей.