МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг в Азии достигли самого высокого уровня за две недели. Этому способствовали ослабление доллара США и сообщения о том, что власти Китая начали отказываться от жестких антиковидных ограничений, сообщает Reuters.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME в ходе азиатской сессии выросли до 8363 долларов за тонну, максимума с 16 ноября, но затем отступили от этого пика. Котировки росли третью сессию подряд.

По состоянию на 03.30 по Гринвичу котировки меди повысились на 0,7%, до 8297 долларов.

Ослабление карантинных мер в крупных городах Китая, таких как Гуанчжоу и Чунцин, оказало поддержку рынкам цветных металлов, и инвесторы проигнорировали данные, свидетельствующие о сокращении активности в производственном секторе Китая в ноябре.

"Мы надеемся, что власти Китая движутся по пути принятия Covid-19 как новой реальности, на что указывает распоряжение, позволяющее заболевшим гражданам оставаться на карантине дома, а не в специальном учреждении", — отмечают аналитики ANZ.

Индекс доллара продолжает снижение после падения в среду более чем на 1%, и в четверг он достиг минимума 105,69, что делает номинированные в долларах цветные металлы более доступными для покупателей, использующих иные валюты.

"Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла рынок воспринял позитивно, фондовые индексы продемонстрировали рост, а доллар ослаб", — добавляют в ANZ.

В среду Пауэлл просигнализировал о том, что настало время для замедления темпов повышения ставок. Ранее центральный банк США агрессивно увеличивал стоимость заимствований, стремясь обуздать инфляцию.

Алюминий на LME вырос на 0,3%, до 2484 долларов за тонну, цинк прибавил 0,7%, до 3060 долларов, олово торговалось с повышением на 0,6%, по 23 050 долларов, а свинец потерял 0,2% и торговался по 2189,50 доллара.