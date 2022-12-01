МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Асахи Ногути сказал с четверг, что центральный банк может "упреждающе" уменьшить денежно-кредитное стимулирование, если структурная инфляция, при расчете которой учитываются зарплаты и стоимость услуг, превысит ожидания и будет оставаться выше целевого уровня 2%, передает Reuters.

Являясь сторонником массированного денежно-кредитного стимулирования, Ногути сказал, что вероятность скорого выхода из крайне мягкой политики невелика, так как потребуется время, чтобы определить, достаточно ли силен рост зарплат для устойчивого поддержания инфляции в районе установленного центральным банком целевого уровня 2%.

Вместе с тем, по его словам, вероятность того, что Япония находится в позитивном цикле, когда зарплаты растут в тандеме с ценами, сейчас явно выше, чем во время пандемии.

"Возможно, мы примем упреждающие меры", если структурная инфляция, при расчете которой фокус наводится на зарплаты и стоимость услуг, превысит наши ожидания, сказал Ногути на пресс-конференции.

"Структурная инфляция пока не достигла 2%, — добавил он. — Но если станет очевидно, что этот уровень будет достигнут, то изменение денежно-кредитной политики Банка Японии не станет неожиданностью".

В октябре базовая инфляции, при расчете которой не учитываются волатильные цены на свежие продовольственные товары, но учитываются цены на топливо, седьмой раз подряд превысила целевой уровень 2%, так как слабость иены способствовала росту цен на энергоносители и импортные продовольственные товары.

При этом зарплаты и стоимость услуг почти не выросли, и это заставляет Банк Японии не следовать примеру других ключевых центральных банков, отменяющих стимулирование.

По словам Ногути, определяя, растет ли структурная инфляция в Японии, он ориентируется на зарплаты и стоимость услуг.

Он также сказал, что для достижения темпа инфляции 2% необходимо, чтобы номинальные зарплаты росли в среднем примерно на 3%, но такой рост за один год не приведет автоматически к выходу из мягкой политики.

"Нам необходимо провести достаточные проверки и убедиться, что канал, в котором цены и зарплаты умеренно и одновременно растут, функционирует", — сказал Ногути.

"Возможно, недостаточно будет наблюдать функционирование канала в течение одного года, — добавил он. — Нам нужны доказательства продолжения тренда".

Отвечая на вопрос о том, исключает ли он вероятность выхода из мягкой политики в следующем году, Ногути сказал: "Наступит ли срок в 2023 или в 2024 году будет зависеть от данных".

Такие заявления одного из наиболее склонных к мягкой политике руководителя Банка Японии указывают на постепенный перенос внимания на риск слишком высокой инфляции, в то время как все больше компаний перекладывают на потребителей растущие издержки.

В отличие от других ключевых центральных банков Банк Японии не ужесточает политику, а сосредоточил усилия на поддержке хрупкой экономики.

Ранее управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал, что центральный банк не намерен сворачивать стимулирование, пока инфляцию разгоняет рост затрат, а не сильный внутренний спрос и рост зарплат.