МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обратили внимание на макростатистику по Китаю, оценивая в то же время и перспективы по поводу антиковидной политики КНР, поддержала торги и динамика американских рынков. Курс юаня вырос до двухнедельного максимума к доллару

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3 165,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2 044,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 0,75%, до 18 736,44 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,3%, до 2 479,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 7 354,4 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,92%, до 28 226,08 пункта.

Азиатские трейдеры были склонны в четверг к риску на фоне ожиданий по Китаю, а также после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Так, рынки обратили внимание на промышленную статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, вырос в ноябре до 49,4 пункта с уровня октября в 49,2 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до 48,9 пункта. Трейдеры также надеются на то, что Китай ослабит свою политику "нулевой терпимости" к коронавирусу.

Рынки оценивают и комментарии Пауэлла. В среду глава ФРС отметил целесообразность замедления повышения ключевой ставки. На этом фоне фондовые индексы США вросли накануне на 2,2-4,4%.