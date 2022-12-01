МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг растут в цене, поскольку инвесторы не исключают вероятности еще более сильного сокращения добычи ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье. Кроме того, котировки получают поддержку на фоне ослабления карантинных ограничений в Китае, которое усилило надежды на повышение спроса в этой стране, являющейся крупнейшим импортером нефти в мире, сообщает Reuters.

Росту нефтяных цен также способствует ослабление доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что центральный банк может замедлить темп повышения процентных ставок. Снижение доллара делает нефть более дешевой для держателей других валют и оказывает поддержку рискованным активам.

Заседание ОПЕК и союзников картеля, включая Россию, намечено на 4 декабря. По словам источников, изменение квот добычи маловероятно, однако некоторые аналитики отмечают, что нельзя исключать дальнейшего сокращения добычи.

"Цены на нефть получают поддержку на фоне оптимизма инвесторов относительно того, что ОПЕК+ решат уменьшить добычу еще сильнее", — отметил Эхсан Хоман, аналитик MUFG Bank.

Около 09.18 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 44 цента, или 0,5%, до 87,41 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подорожали на 55 центов, или 0,7%, до 81,10 доллара за баррель.

Котировки обоих сортов нефти демонстрировали снижение по итогам трех недель подряд. На этой неделе они устойчиво восстанавливаются после падения до почти 12-месячного минимума в понедельник. В тот день цены на нефть Brent достигли минимума с 4 января на отметке 80,61 доллара.

Перспектива более низкого потолка цен на российскую нефть также оказывает поддержку рынку, считают аналитики. Лидеры стран ЕС постепенно приближаются к согласованию предельных цен, которые должны вступить в силу 5 декабря.

"Можно взять на себя смелость утверждать, что (цены) сформировали дно. Однако при условии, что в воскресенье дистанционное заседание ОПЕК+ пройдет без каких-либо неприятных сюрпризов, и страны достигнут консенсуса по потолку цен на российскую нефть до вступления в силу в понедельник эмбарго ЕС", — отметил Тамаш Варга из PVM.

"Инфляционное давление еще ощущается, хотя его влияние на рынок несколько смягчено", — добавил он.

Настроения на рынке немного улучшились на фоне ослабления антиковидных мер в Китае. Участники надеются, что это позволит укрепить спрос на нефть. В среду власти китайских городов Гуанчжоу и Чунцин объявили об ослаблении карантинных ограничений.

Сокращение запасов нефти в США на прошедшей неделе оказало дополнительную поддержку рынку.