МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг растут после данных о рекордно низком уровне безработицы в еврозоне, следует из данных торгов. Безработица в еврозоне составила 6,5 процента в октябре

По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,13% — до 7582,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,06%, до 6742,54 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 14486,65 пункта.

Безработица в еврозоне в октябре снизилась до 6,5% с 6,6% месяцем ранее. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне сентября. Таким образом, показатель стал рекордно низким за всю историю подсчета данных Евростата.

Кроме того, инвесторы в Европе переняли оптимизм американских трейдеров. В среду вечером глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сигнализировал о возможном смягчении монетарной политики.

"Пауэлл… сигнализировал о потенциальном замедлении роста процентных ставок. В последнее время рынки цеплялись за каждую крупицу позитивных новостей, и эта новость стала продолжением позитивной тенденции", — сообщил агентству Франс-Пресс аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман (Matt Britzman).