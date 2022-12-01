МОСКА, 1 дек — ПРАЙМ. Быки на европейских рынках в четверг получили мощный стимул: Джером Пауэлл, председатель самого влиятельного центрального банка в мире, накануне просигнализировал, что безумные темпы повышения процентных ставок в США в скором времени могут быть снижены. В России удалось избежать системного кризиса на финрынке, заявил Минфин

Таким образом, на рынке начал действовать классический сценарий "принятия рисков". Панъевропейский индекс STOXX 600 и мировой MSCI достигли максимумов с августа, а неудержимый до этого доллар упал до трехмесячного минимума.

Кроме того, благодаря ралли на рынках облигаций стоимость заимствований практически во всех регионах снизилась, а рост цен на нефть и металлы показывает, что даже участники сырьевых рынков теперь надеются, что менее агрессивная политика Федеральной резервной системы поможет пострадавшей мировой экономике.

"Все очень логично. Ситуация уже не такая плохая, поэтому можно сказать, что она благоприятная, — прокомментировал старший портфельный управляющий Unigestion Оливье Марсио. — Мы получили подтверждение того, что центробанки не будут еще больше ужесточать денежно-кредитную политику, а также того, что инфляция начинается замедляться".

С тех пор, как ФРС в середине октября начала намекать на возможную корректировку политики, STOXX 600 и мировой MSCI восстановились более чем на 17%, а доллар упал на 7,5%.

Пауэлл в среду заявил, что центробанк может "уже в декабре" замедлить темпы повышения процентных ставок с текущих 75 базисных пунктов, но предупредил, что борьба с инфляция еще далека от завершения.

"Замедление темпов повышения процентных ставок — это хороший способ снижения риска того, что Федеральная резервная система может чрезмерно ужесточить денежно-кредитную политику в процессе борьбы с высокой инфляцией", — сказал Пауэлл, после чего американский индекс S&P 500 подскочил на 3%.

Вкупе с новыми признаками намерений Китая по возможности смягчить коронавирусные ограничения, это подстегнуло рост азиатского фондового рынка на 1,35%.

Азиатский рынок в ноябре также продемонстрировал сильнейший месячный прирост с 1998 года. Однако с начала года он упал примерно на 17,5%.

Между тем участники европейских рынков преимущественно проигнорировали немецкие макроданные, которые указали на слабый спрос в производственном секторе страны. При этом сокращение активности в секторе замедлилось в результате менее существенного дефицита поставок.

Евро укрепился на 0,25% до 1,0432 доллара, а чуть ранее достигал уровня 1,0463 доллара.

Британский фунт, который в последние пару месяцев вернулся в форму, вырос на 0,5% до 1,2124 доллара. Резкий скачок иены привел к снижению индекса доллара еще на 0,4%.

"Очевидно, что выступление (Пауэлла) благоволит мягкой денежно-кредитной политике больше, чем ожидалось, — отметил Родриго Катрил, старший валютный аналитик National Australia Bank. — Иена возглавила ралли, и это логично, учитывая сильные колебания долгосрочных ставок в США"

.В настоящее время вероятность повышения ставки ФРС в декабре на 50 б. п. оценивается в 91%, а вероятность очередного повышения на 75 б. п. — всего в 9%.

Тем временем укрепились ожидания насчет того, что Китай, который по-прежнему борется с распространением коронавируса, может снять некоторые ограничения в следующем году, как только расширится охват вакцинации среди пожилых.

Производственная активность в Китае снизилась в ноябре. Широкомасштабные коронавирусные ограничения привели к перебоям в производстве, что оказывало негативное влияние на занятость и рост экономики.

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась на 8,5 б. п. до 3,616%, а доходность 2-летних бондов опустилась на 3,5 б. п. до 4,337%.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций снизилась на 8 б. п. до 1,866%. Доходность 2-летних гособлигаций Германии опустилась на 7 б. п. до 2,075%.

Аналитик Jefferies по процентным ставкам Мохит Кумар указал, что "на рынке ранее укоренились ожидания насчет жестких заявлений Пауэлла, и он определенно их не оправдал".

Цена золота достигла двухнедельного максимума 1779,39 доллара. Нефть также подорожала благодаря признакам возможного сокращения добычи в ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 44 цента, или 0,5%, до 87,41 доллара, а баррель West Texas Intermediate — на 55 центов, или 0,7%, до 81,10 доллара.