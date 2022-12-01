МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Регулятор платежных систем Великобритании (PSR) оштрафовал Barclays на 8,4 млн фунтов (10,2 млн долларов) из-за того, что тот не предоставил ретейлерам полную информацию насчет затрат при использовании карт, сообщило агентство Reuters.

"Крайне важно, чтобы при использовании платежных сервисов ретейлерами и потребителями цена соответствовала качеству, и правила межбанковских комиссий — одной из условий для этого", — заявил управляющий директор PSR Крис Хемсли.

"Barclays при работе с ретейлерами не обеспечил прозрачность комиссий за обслуживание карт, а значит, ретейлеры могли упустить более выгодные сделки", — добавил он.