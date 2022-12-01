2022-12-01T16:02:43+03:00
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2022-12-01T16:02:43+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221201/839023046.html
Barclays оштрафован на 10 миллионов долларов
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Регулятор платежных систем Великобритании (PSR) оштрафовал Barclays на 8,4 млн фунтов (10,2 млн долларов) из-за того, что тот не предоставил ретейлерам полную информацию насчет... ПРАЙМ, 01.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Регулятор платежных систем Великобритании (PSR) оштрафовал Barclays на 8,4 млн фунтов (10,2 млн долларов) из-за того, что тот не предоставил ретейлерам полную информацию насчет затрат при использовании карт, сообщило агентство Reuters.
"Крайне важно, чтобы при использовании платежных сервисов ретейлерами и потребителями цена соответствовала качеству, и правила межбанковских комиссий — одной из условий для этого", — заявил управляющий директор PSR Крис Хемсли.
"Barclays при работе с ретейлерами не обеспечил прозрачность комиссий за обслуживание карт, а значит, ретейлеры могли упустить более выгодные сделки", — добавил он.