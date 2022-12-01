МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг удерживают завоеванные в ходе предыдущей сессии позиции. Инвесторы ожидают улучшения перспектив спроса на фоне замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), а также ослабления карантинных ограничений в Китае, передает Reuters.

Около 11.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,1%, до 8233 долларов за тонну. В среду котировки подскочили на 2,5% после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что замедление роста процентной ставки может начаться уже в декабре.

Повышение процентных ставок оказывает давление на экономическую активность. Акции и другие рискованные активы в среду выросли, а доллар упал к 3-месячному минимуму. На фоне снижения доллара деноминированные в американской валюте активы стали более дешевыми для держателей других валют.

Китай, являющийся крупнейшим в мире потребителем металлов, в ближайшие дни, вероятно, объявит о сокращении массового тестирования на коронавирус и об ослаблении карантинных ограничений, сообщили источники.

Кроме того, Китай оказывает поддержку столкнувшемуся с проблемами строительному сектору.

В марте котировки меди достигли рекордного максимума 10 845 долларов за тонну, а в июле опустились к 9955 долларам за тонну. Затем цены снова начали постепенно расти, так как на рынках ожидают восстановления экономики.

Однако данные свидетельствовали о сокращении производственной активности во многих странах мира в ноябре.

Фундаментальные факторы для рынка меди остаются слабыми, и котировки должны устремиться к 7500 долларам за тонну, считает аналитик Julius Baer Карстен Менке.

"Не думаю, что какие-либо из предпринимаемых властями Китая мер окажут существенное влияние на активность в секторе недвижимости или спрос на металлы", — отметил он. По его словам, замедление урбанизации, удручающая демографическая ситуация и слабость роста экономики означают, что Китай не сможет служить таким же сильным драйвером спроса на цветные металлы, как в предыдущие годы.

Другие аналитики более позитивно оценивают перспективы цен на медь.

В Bank of America говорят, что цены на медь могут достичь 12 000 долларов за тонну в следующем году, принимая во внимание низкий уровень запасов, ослабление доллара США, восстановление экономики Китая и увеличение потребления меди благодаря переходу к более экологически чистым источникам энергии.

Алюминий на LME упал на 0,1%, до 2474 долларов за тонну, цинк прибавил 0,7%, до 3057,50 доллара, никель снизился на 0,1%, до 26 960 долларов, свинец потерял 0,2%, до 2188 долларов, а олово торговалось с повышением на 0,9%, по 23 115 долларов.