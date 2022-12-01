МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар США снизился до трехмесячных минимумов против японской иены и британского фунта в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что темпы повышения ставок могут быть замедлены "уже в декабре. Но евро не смог преодолеть важный уровень сопротивления, сообщает Reuters.

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в этом году вызывало активный рост доллара ввиду более высокой доходности облигаций и опасений в отношении того, что центральный банк может вызвать рецессию своими попытками победить инфляцию.

Однако в среду Пауэлл сказал, что "замедление на данном этапе — это хороший способ сбалансировать риски".

При этом он также добавил, что контроль над инфляцией "потребует какое-то время сохранять ключевую ставку на сдерживающем уровне".

На рынке считают, что вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующем заседании составляет 80% против 20% еще одного повышения ставки на 75 б.п..

Пара доллар США/японская иена упала на 1,64%, до 135,85, самого низкого уровня с 23 августа, но затем восстановилась до 136,26.

Пара доллар/иена крайне чувствительна к колебаниям доходности долгосрочных казначейских облигаций США, которая упала после комментариев Пауэлла, достигнув двухмесячного минимума 3,587% на торгах в Лондоне в четверг.

Фунт также резко вырос, на 0,88%, до 1,2164 доллара, самого высокого уровня с 12 августа, торгуясь около скользящей средней за 200 дней.

Трейдеры в четверг также ожидают выход индекса цен расходов на личное потребление США (РСЕ) на предмет сигналов о дальнейшей ситуации с инфляцией, а значит и планов повышения ставки ФРС. В пятницу ожидается публикация данных по занятости в США.

Однако обе эти публикации, возможно, будут нивелированы комментариями Пауэлла.

В целом рынки не будут обращать большого внимания на данные РСЕ, и "если (данные по занятости в пятницу) будут относительно слабыми, но это вызовет движение на рынках, но если они не изменятся, то мы должны подумать о данных CPI", говорит Саймон Харви, валютный стратег-аналитик Monex Europe.

Евро также продемонстрировал некоторый рост, на 0,38%, до 1,04485 доллара, но попытка преодолеть отметку 1,05 доллара ему не удалась.

"Пара евро/доллар предприняла две неудачные попытки преодолеть отметку 1,05. Мы наблюдаем, сможет ли появиться драйвер, который позволит парам взять эти барьеры", — говорит Харви, ссылаясь на пары евро/доллар и фунт/доллар, которая нацелена на скользящую среднюю за 200 дней на 1,22155.

Доллар США упал против большинства других валют Большой десятки. Пара доллар США/швейцарский франк упала на 0,2%, пара австралийский доллар/доллар США достигла 0,684, самого высокого уровня с 13 сентября, а пара новозеландский доллар/доллар США выросла до 0,636, самого высокого уровня с 17 августа.

Австралийский и новозеландский доллары получают поддержку со стороны признаков того, что правительство Китая намерено смягчить свою политику нулевой терпимости к Сovid-19.

Мегаполисы Гуанчжоу и Чонцин в среду объявили о смягчении антиковидных ограничений. Руководители Женжу, где находится завод Foxconn, крупнейший в мире производитель Apple iPhones, на котором наблюдались беспорядки, связанные с Сovid-19, также объявил о "планомерном" возобновлении операций.

Китайский юань демонстрировал некоторую волатильность на зарубежных торгах после того, как СМИ сообщили, что в Пекине для некоторых категорий граждан будет разрешен домашний карантин. Пара доллар США/китайский юань выросла на 0,3%, до 7,068 после того, как она упала на 0,3%, до 7,0256, самого низкого уровня за две недели.