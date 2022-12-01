МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации статистики о деловой активности в сфере промышленности, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.21 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 1,02%, до 34235,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11405,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4055,36 пункта. После выхода статистики Dow Jones ускорил темпы снижения, а NASDAQ и S&P 500 перешли в минус.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 49% с октябрьских 50,2%, что оказалось хуже прогноза. Кроме того, показатель остается на минимуме с мая 2020 года.

В среду Dow Jones подскочил на 2,2%, NASDAQ – на 4,4%, S&P 500 – на 3,1%. Такое ралли было вызвано комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ключевой ставки.

"Впервые за долгое время кажется, что Пауэлл говорит рынкам то, что они хотят слышать. Идея о том, что замедление темпов повышения ставок начнется до конца года, оказалась просто тем, чего ждут инвесторы, и она увеличивает шансы "ралли Санты" в преддверии Рождества", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).