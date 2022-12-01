МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. К концу следующего квартала производство нефти в Нигерии может заметно увеличиться благодаря усилению мер безопасности со стороны властей в дельте Нигера. Об этом в четверг сообщил советник по нацбезопасности Нигерии, передает Reuters.

В августе добыча в стране сократилась до менее чем 1 млн баррелей в день (многолетний минимум) из-за хищения нефти и подрывов трубопроводов. Все это вынуждало некоторые компании сокращать или приостанавливать добычу.

Нефтяная квота Нигерии в рамках ОПЕК составляет 1,8 млн баррелей в день, однако фактически страна добывает гораздо меньше.