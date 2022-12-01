2022-12-01T19:52:54+03:00
2022-12-01T19:52:54+03:00
2022-12-01T19:52:54+03:00
2022
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Добыча нефти в Нигерии может заметно вырасти в 2023 году
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К концу следующего квартала производство нефти в Нигерии может заметно увеличиться благодаря усилению мер безопасности со стороны властей в дельте Нигера. Об этом в четверг... ПРАЙМ, 01.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. К концу следующего квартала производство нефти в Нигерии может заметно увеличиться благодаря усилению мер безопасности со стороны властей в дельте Нигера. Об этом в четверг сообщил советник по нацбезопасности Нигерии, передает Reuters.
В августе добыча в стране сократилась до менее чем 1 млн баррелей в день (многолетний минимум) из-за хищения нефти и подрывов трубопроводов. Все это вынуждало некоторые компании сокращать или приостанавливать добычу.
Нефтяная квота Нигерии в рамках ОПЕК составляет 1,8 млн баррелей в день, однако фактически страна добывает гораздо меньше.