МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии выросли по итогам четверга, в то время как британский индикатор завершил день в минусе, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,19% — до 7558,49 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,23%, до 6753,97 пункта, немецкий DAX — на 0,65% — до 14490,3 пункта.

В четверг европейские трейдеры обратили внимание на европейскую статистику. Безработица в еврозоне в октябре снизилась до 6,5% с 6,6% месяцем ранее и стала минимальной за всю историю подсчета данных Евростата. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне сентября.

А индекс деловой активности PMI в области промышленного производства еврозоны, согласно окончательной оценке, в ноябре поднялся до 47,1 с 46,4 пункта в октябре, однако оказался немного хуже прогнозов.