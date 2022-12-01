МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Финансовый холдинг "БКС Мир инвестиций" направил единую заявку на разблокировку активов своих клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, следует из пресс-релиза компании. Минфин не планирует ограничить специальный налоговый режим для самозанятых

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

"Финансовый холдинг "БКС Мир инвестиций" направил единую заявку на разблокировку активов своих клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга. Для инвесторов это возможность снятия ограничений по распоряжению активами, хранящимися в депозитариях Euroclear и Clearstream", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что для максимально качественного оформления документов со стороны БКС были привлечены внешние консультанты, включая европейских юристов, что значительно повышает вероятность получения положительного решения от европейских регуляторов. В документах учтены заблокированные активы по всем клиентам, кроме тех, кто отказался от участия в коллективной заявке.

"Согласно ранее сделанным разъяснениям Еврокомиссии по механизму разблокировки активов российских инвесторов, расчеты по подобным сделкам должны быть осуществлены до 7 января 2023 года. Соответственно, до этой даты можно ожидать обратную связь от европейских регуляторов по заявке на разблокировку. По нашим оценкам, коллективные заявки более эффективны: ожидаем, что они будут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных", — поясняет брокер.

"БКС Мир инвестиций" — одна из крупнейших финансовых групп в России, предлагающая клиентам широкий спектр инвестиционных услуг и продуктов.