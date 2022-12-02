МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, свидетельствуют данные торгов. Мировые рынки ждут ноябрьскую статистику по безработице в США. Аналитики ждут сохранения безработицы в США в ноябре на уровне октября

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,34% — до 3154,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2043,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,56%, до 18632 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,67% — до 27754,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 7306,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,38%, до 2445,68 пункта.

В пятницу основное внимание рынков обращено к важной статистике из США, которая будет опубликована днем. Аналитики полагают, что безработица в стране в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Статистика является важным фактором для дальнейших решений Федеральной резервной системы США по ключевой ставке.

"Акции немного снижаются в Азии после разнонаправленной американской сессии, где местные трейдеры фиксируют некоторую прибыль в преддверии выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).